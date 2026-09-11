Gimnasia avanza en la renovación de Seoane

Mientras el equipo atraviesa un momento importante desde el punto de vista futbolístico, la dirigencia de Gimnasia continúa trabajando puertas adentro con un objetivo claro: garantizar la continuidad de varios integrantes del plantel profesional que son considerados indispensables dentro del proyecto deportivo.

En ese escenario, uno de los nombres que encabeza la lista de renovación contractual es el de Mateo Seoane, quien se encuentra muy cerca de extender su vínculo con la institución mens sana.

El volante de 22 años logró afianzarse en la consideración del entrenador Ariel Pereyra y se transformó en una alternativa cada vez más confiable para la mitad de la cancha.

Su crecimiento futbolístico durante los últimos meses llevó a que el club acelere las conversaciones con su entorno para asegurar su permanencia en el club y evitar futuras complicaciones contractuales.

Las negociaciones, de acuerdo a lo que trascendió, marchan por buen camino y, si no aparecen contratiempos de último momento, el mediocampista podría rubricar la extensión del vínculo la próxima semana, con un nuevo acuerdo que lo mantendría ligado al Lobo por varias temporadas más.

La intención de la dirigencia mens sana es que el contrato se extienda, al menos, hasta diciembre de 2028.

Sin embargo, más allá de la duración del vínculo, todavía queda un aspecto por resolver.

La directiva albiazul también trabaja sobre la composición de los derechos económicos del jugador, con la intención de conservar una participación mayoritaria en una eventual transferencia futura.

Ese punto es el que aún se encuentra en etapa de análisis antes de cerrar definitivamente la operación. Dentro del cuerpo técnico valoran especialmente el presente y la proyección de Seoane. Su entendimiento con Ignacio Miramón en la zona media fue una de las sociedades que más crecimiento mostró en los últimos compromisos y, por eso, la idea es sostener esa estructura pensando en el mediano plazo.

En paralelo, el club también tiene otros frentes abiertos. La situación contractual de Miramón aparece entre las prioridades, mientras que Agustín Auzmendi será otro de los casos a resolver en el corto plazo. No obstante, por estas horas, los esfuerzos están concentrados en Seoane, un futbolista que se ganó un lugar dentro del plantel y cuya continuidad parece estar cada vez más cerca de quedar sellada.