Gimnasia busca dar el golpe en Mendoza ante Independiente Rivadavia: los convocados

Gimnasia, dirigido por Ariel Pereyra, arriba herido a Mendoza tras un agónico empate 2-2 ante Banfield en el Bosque, donde la victoria se le escapó en el último minuto. Sin dudas que ese fue un golpe porque con esos dos puntos que resignó estaría en lo más alto de la tabla de posiciones y en carrera por meterse en la pelea seria por la Copa Libertadores por tabla Anual.

Gimnasia arrastra un invicto de cuatro partidos y está firme en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana, por lo que un triunfo en territorio cuyano consolidaría sus ambiciones internacionales. Pero mira de reojo la otra copa del mismo modo.

En el balance global de los últimos años, la Lepra le ha tomado la mano al Lobo, registrando victorias consecutivas tanto en la Copa de la Liga como en los últimos cruces del torneo local.

Para este encuentro, el Lobo formaría con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seone; Maximiliano Zalazar, Lucas Janson, Agustín Auzmendi.

Los futbolistas convocados para enfrentar a Independiente Rivadavia:

Arqueros: Nelson Insfrán, Harlen Castillo, Enzo Martínez

Defensores: Lucas Lamella, Juan Cruz Cortazzo, Bautsita Barros Schelotto, Alexis Steimbach, Pedro Silva Torrejón, Matías Melluso

Mediocampistas: Augusto Max, Ignacio Fernández, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón, Juan José Pérez

Delanteros: Maximiliano Zalazar, Franco Torres, Manuel Panaro, Agustín Auzmendi, Agustín Colazo, Marcelo Torres