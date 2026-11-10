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Gimnasia, campeón en futsal inclusivo

Por Redacción

El Futsal Inclusivo de Gimnasia se consagró campeón del torneo organizado conjuntamente por la AFA y FADDIM (Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual y Mental), al igualar 4-4 en su última presentación ante Talleres de Remedios de Escalada como visitante.

El empate ante el equipo albirrojo desató la alegría de los chicos luego de un torneo de 9 fechas en el cual perdieron solo un cotejo.

La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Federico Zingoni y los jugadores campeones son el arquero Lucio Frigerio; Luciano Lovatto (quien también integra la Selección Nacional), Máximo Pedrazzi, Joaquín Lucaroni y Luca Marinoni, que juegan como cierre; los pivots Santino Hernandez, Franco Gil, Pedro Valenti; ylos alas Ignacio Maggio, Pedro Polo, Fabrizio Tavano y Valentín Elmasian.

El cuerpo técnico está integrado por Aldana Pucci Tait, Lucas Hernández, Iara Buffarini y Hernán Vilta, quienes estuvieron acompañados por las familias de los chicos en el desarrollo del proyecto.

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