Gimnasia confirmó dos bajas en la previa del partido con Huracán

Gimnasia confirmó las lesiones de Bautista Barros Schelotto y de Agustín Colazo, que quedarán marginados para los próximos compromisos. El defensor deberá pasar por el quirófano debido a una severa afección articular, mientras que el delantero se perderá el duelo de mañana a la espera de su evolución física.

El Lobo emitió un comunicado oficial para detallar la situación clínica de sus jugadores. En primer lugar, el cuerpo médico ratificó que Bautista Barros Schelotto padeció una luxación recidivante en sus dos hombros durante el último encuentro. A raíz de este inconveniente, el lateral tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en las próximas jornadas para solucionar la inestabilidad de la zona.

Por otro lado, el club también brindó precisiones sobre el estado de Agustín Colazo. El delantero quedó totalmente descartado para el partido de mañana a causa de un problema físico. A partir de ahora, el cuerpo técnico deberá aguardar el progreso de su recuperación para evaluar su disponibilidad y determinar si podrá sumar minutos en la etapa decisiva de la temporada.

Los concentrados para visitar al Globo en el Palacio Ducó

Arqueros: Harlem Castillo, Nelson Insfrán

Defensores: Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Renzo Giampaoli, Juan Cruz Cortazzo y Matías Melluso

Mediocampistas: Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Nacho Fernández, Pablo Aguiar, Leonel Troncoso, Nicolás Barros Schelotto

Delanteros: Manuel Panaro, Maximiliano Zalazar, Lucas Janson, Franco Torres, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres, Agustín Martínez