Gimnasia confirmó la lesión muscular de Germán Conti y no viajará a Mendoza

Gimnasia viajará a Mendoza en las próximas horas con una baja de peso en la defensa. Germán Conti sufrió una distensión del músculo pectíneo derecho y no formará parte de los convocados para el partido contra Independiente Rivadavia.

La lesión que sufrió el defensor central se debió a un estiramiento excesivo en las fibras del músculo ubicado en la parte superior e interna del muslo y la ingle.

El tiempo de recuperación para la lesión que sufrió Conti varía de 2 a 8 semanas, dependiendo de la gravedad de la lesión. Sin embargo, el cuerpo médico del Lobo no especificó el grado de la molestia que afecta al exjugador de Colón.

Cabe destacar que, hace menos de tres meses, el defensor sufrió un desgarro grado 2 en el sóleo de la pierna derecha durante un amistoso ante Tristán Suárez en Estancia Chica, demandándole cerca de un mes de recuperación y que le impidió disputar las primeras fechas del Torneo Clausura.

Asimismo, a inicios de año, Conti también sufrió una lesión muscular de grado tres en el cuádriceps, que le impidió ser parte del equipo en las primeras fechas del Apertura.

Ante una nueva imposibilidad de contar con el defensor central, Ariel Pereyra determinó que Renzo Giampaoli ocupe el lugar vacante en la defensa y sea el acompañante de Enzo Martínez en la zaga. En ese marco, no se trataría del único cambio que realizará el técnico del Lobo dado que Ignacio Miramón volverá al once titular en lugar de Nicolás Barros Schelotto.