Gimnasia dejó pasar gran chance y a Estudiantes le pisan los talones: así está la tabla anual

La tabla anual empieza a tomar cada vez más importancia de cara a la clasificación a las copas internacionales de 2027 y, con varias fechas todavía por delante, tanto Gimnasia como Estudiantes siguen con chances de meterse en los principales torneos de Conmebol.

Por ahora, Gimnasia aparece séptimo con 43 puntos y se encuentra dentro de los puestos de clasificación, mientras que Estudiantes está décimo, con 41 unidades, y actualmente se estaría quedando afuera. Sin embargo, el escenario todavía puede modificarse debido a que aún resta definir al campeón del Apertura y al ganador de la Copa Argentina, resultados que pueden liberar y ampliar los cupos disponibles.

La tabla está encabezada por Independiente Rivadavia, que suma 51 puntos. Detrás aparecen Vélez, con 48, y Boca, con 47. Esos tres equipos, de mantenerse el escenario actual, estarían accediendo a la Copa Libertadores. Luego aparecen Argentinos Juniors, con 47; Rosario Central, con 46; Instituto, con 43; Gimnasia, con 43; River, con 42; y Belgrano, también con 42.

El dato que mantiene abierta la pelea para Estudiantes es que Belgrano ya se consagró campeón del Apertura. Por ese motivo, si el escenario se mantiene y los equipos que están por encima de los puestos de clasificación obtienen otros cupos por títulos, la distribución podría generar corrimientos en la tabla anual y permitir que el Pincha ingrese a una competencia internacional (también el hecho de ganar algún torneo este año).

El sistema establece que el campeón de la tabla anual, los otros dos mejores ubicados y los tres campeones de los torneos que otorgan plazas completan los seis lugares argentinos para la Copa Libertadores. A partir de allí, los seis equipos siguientes en la clasificación anual acceden a la Copa Sudamericana.

Para Gimnasia, la ventaja actual es que depende de sí mismo para sostenerse en zona de clasificación. Al Lobo todavía le quedan seis partidos en el campeonato: Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano.

El equipo de Estudiantes, en tanto, tiene siete compromisos por delante y deberá sumar para intentar escalar posiciones: Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Instituto, Talleres e Independiente de Mendoza.