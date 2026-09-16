Gimnasia efectuó un pago parcial a los empleados en medio del conflicto con Utedyc

Este miércoles, el sindicato Utedyc y la dirigencia de Gimnasia mantuvieron una audiencia a raíz expuso las tensiones por las deudas salariales y derivó en un ultimátum oficial contra la entidad deportiva.

Durante la reunión, los representantes gremiales ratificaron sus reclamos y solicitaron una compensación económica por los atrasos recurrentes. En esa línea, confirmaron la continuidad de las medidas de fuerza, materializadas en la retención de tareas en los lugares de trabajo.

Desde el club, explicaron que se buscan alternativas financieras para cumplir con las obligaciones y rechazaron las acusaciones gremiales sobre la existencia de empleados mal registrados, al mismo tiempo que negaron irregularidades en la liquidación de los rubros adicionales.

Frente a este escenario, el ministerio bonaerense intimó al Club a depositar el 100% de los sueldos correspondientes al mes de agosto para los 264 trabajadores de la institución. En caso de incumplimiento, el club hasta el momento depositó el 25%, tendrán que afrontar sanciones legales por tratarse de fondos con carácter alimentario.

Según se pudo conocer, al área de Deportes y médicos de la institución se les abonó el mes de julio. Para destrabar el conflicto, Gimnasia asumió el compromiso de efectuar el pago parcial de los sueldos y, con el objetivo de monitorear el avance de las promesas, las autoridades convocaron a una nueva audiencia presencial para el próximo martes 24 de septiembre.