Gimnasia: El Pata Pereyra podría repetir los mismos once

Se viene otro partido clave para Gimnasia. Importante para sus aspiraciones de poder confirmar su clasificación a los Playoffs y acercarse un poco más a las copas internacionales, el objetivo mayor del equipo.

Y en ese sentido, los jugadores del Lobo ya están compenetrados en el partido de mañana ante Sarmiento, al que recibirá en el estadio Juan Carmelo Zerillo a las 19.

Si bien el entrenador Ariel Pereyra no tiene nada confirmado, es casi un hecho de que pondrá en cancha la misma formación que le ganó a Huracán, en Parque Patricios.

Hoy se anuncia la práctica de fútbol, con el complemento de la pelota parada, y tras la misma, se definirá el once titular, que no sufriría variantes, y los demás convocados de la lista.

En el entrenamiento del ayer, realizada en Abasto, el técnico albiazul no realizó el habitual bloque de fútbol, por lo que aún no probó el 11 que planifica para el choque con Sarmiento (lo hará hoy), los diferentes indicios que fue brindando a lo largo de la semana marcan que repetiría el mismo equipo que en la fecha pasada.

De no surgir contratiempos, Ariel Pereyra podría confirmar el equipo titular con Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nacho Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

PREPARAN UN GRAN RECIBIMIENTO AL EQUIPO

Tomando en cuenta que Gimnasia se juega una “final” ante Sarmiento, en su lucha por acceder a los octavos de final, los hinchas albiazules saben de la trascendencia del partido, por lo que preparan un gran recibimiento para mañana y ya juntan donaciones y hasta se armó una rifa para poder vestir la previa del encuentro con humo azul y blanco.

Así, la gente de Recibimientos 22, que habitualmente se encargan de preparar las sorpresas en la previa de los Clásicos y los partidos importantes, ya pusieron manos a la obra y comenzaron a recaudar dinero a través de una rifa para poder vestir la previa del cruce con Sarmiento.