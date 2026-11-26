Con el rival y la programación ya definidos, Gimnasia intensifica su puesta a punto en Estancia Chica de cara al compromiso del próximo domingo a las 20.30 frente a Boca en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. A diferencia de su rival, el conjunto conducido por Ariel Pereyra llega a esta instancia con mayor margen de recuperación física y con un gran ambiente en el predio de Abasto.

En ese contexto favorable, los futbolistas del Lobo compartieron un almuerzo con la totalidad del staff que acompaña al plantel profesional. La iniciativa buscó fortalecer los lazos y distender la carga en la previa de un cruce clave.

En el plano estrictamente futbolístico, los dirigidos por el "Pata" Pereyra completaron una nueva sesión matutina en Abasto. La jornada comenzó en el gimnasio con tareas de activación, entrada en calor y un circuito de fuerza, para luego trasladarse a las canchas 3 y 4 del predio.

Sobre el césped, el cuerpo técnico dispuso diversos ejercicios tácticos con pelota que incluyeron rondos con transiciones, ensayos de fútbol reducido de seis contra seis con apoyos y bloques sectorizados con progresiones ofensivas. El plantel tripero retomará las prácticas este viernes por la mañana en Estancia Chica para terminar de definir el equipo que buscará el pase a semifinales en territorio Xeneize.

Para Castillo una fecha de suspensión

Luego del triunfo y clasificación frente a Newell's en el Bosque, el Lobo sufrió la baja de su arquero Harlen Castillo. El colombiano, una vez finalizado el encuentro, protagonizó un cruce con varios futbolistas de la Lepra y vio la tarjeta roja. Sin embargo, no fue la única mala noticia que recibió el arquero que rápidamente fue a festejar con los hinchas de Gimnasia, sino que también sufrió la fractura de un dedo en una de sus manos.

Luego de conocerse el duro informe elaborado por el árbitro Nicolás Ramírez, trascendió que el colombiano fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y el texto agregó que el arquero “actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles”.

Tras ello, en las últimas horas, se supo que el Tribunal de Disciplina resolvió suspender por un partido al arquero colombiano del Lobo. Por otro lado, los futbolistas de Newell's, Martín Ortega, Jerónimo Russo, Lucas Carrizo, Gabriel Arias y Lucas Carrizo recibieron entre una y cuatro fechas.