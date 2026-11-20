Se viene Newell´s, el primer rival de Gimnasia en el comienzo de los Playoffs. Y en ese sentido, el entrenador Ariel Pereyra comenzó a darle forma al equipo que buscará meterse en los cuartos de final del torneo Clausura.

Tras el regreso a los entrenamientos, los futbolistas realizaron diferentes tareas con pelota ordenadas por el cuerpo técnico, con la idea de llegar bien afilado al partido del próximo lunes, en el Bosque, en el que Gimnasia afrontará uno de los compromisos más importantes de este semestre.

A pesar de que todavía no hubo una práctica formal de fútbol que permita confirmar la formación, el panorama es alentador para el entrenador.

Ariel Pereyra cuenta con buena parte de la estructura que consiguió cerrar la fase regular del torneo Clausura con cuatro triunfos consecutivos (y una racha de once encuentros sin perder) y que le permitió al equipo recuperar protagonismo en el campeonato.

De acuerdo a lo que se supo, el plantel tiene previsto hoy llevar a cabo un táctico de once contra once, práctica que servirá para que el técnico empiece a sacar conclusiones respecto del equipo que pondrá en cancha para encarar el encuentro eliminatorio ante la Lepra.

De cara al partido del lunes, que se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, Ariel Pereyra tendría tres regresos importantes en el equipo.

Como se viene informando en ediciones anteriores, Alexis Steimbach volverá a estar disponible después de cumplir con la fecha de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina, a raíz de su expulsión frente a Estudiantes de Río Cuarto. Ocupará el lugar que dejará vacante Pablo Aguiar; mientras que el lateral izquierdo, Pedro Silva Torrejón jugará en lugar de Matías Melluso e Ignacio Fernández, que fue preservado en el último compromiso ante Belgrano (fue triunfo del Lobo por 2-1), volvería a meterse entre los titulares en este caso, reemplazando a Nicolás Barros Schelotto.