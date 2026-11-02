El partido final de la fase regular, en el que Gimnasia recibirá a Belgrano en el Bosque, se disputaría el próximo jueves a las 19.00. Día y hora tienen que ver con la decisión de Aprevide de no prestar servicio durante el fin de semana por la visita del Papa León XIV.

El Lobo tendrá una variante obligada por la expulsión de Alexis Steimbach. Pablo Aguiar -quien ingresó en el lateral en Río Cuarto- y Renzo Giampaoli son las alternativas para el puesto. Después, Ariel Pereyra deberá decidir si cuida o no a Nacho Fernández y -en menor medida- Mateo Seoane, los jugadores que arastran cuatro tarjetas amarillas.

Luego del regreso de Córdoba, el plantel volvió hoy a los entrenamientos en Estancia Chica. Hubo gimnasio y todos trabajos grupales con pelota, tenencia y fútbol en espacios reducidos por tiempo con intercambio de equipos.

El conjunto tripero tiene 28 puntos y le sacó cinco de ventaja a River Plate. Aún antes del empate entre Belgrano y Barracas Central, el Lobo se había vuelto inalcanzable para los equipos que venían detrás en el Grupo B.

El triunfo xeneize también le aportó buenas noticias en la tabla anual. Gimnasia marcha en el sexto lugar y tiene todavía la expectativa en acceder a la Copa Libertadores por la acumulación de unidades, dependiendo de quien gane el actual torneo de la Liga Profesional y de una eventual consagración de Boca en la Copa Sudamericana. Solo Independiente Rivadavia puede superarlo su derrota esta noche a Banfield en Mendoza.