Gimnasia entrenó en el Bosque con la mira puesta en Independiente Rivadavia

En pleno receso por la fecha FIFA, el plantel de Gimnasia no se tomó descanso y este viernes optó por entrenar en el estadio Juan Carmelo Zerillo de cara al duelo trascendental que tendrá contra Independiente Rivadavia el próximo viernes a las 21.30.

Si bien los futbolistas entrenan a diario en el predio de Estancia Chica, en esta oportunidad el cuerpo técnico que lidera Ariel Pereyra decidió que los jugadores se presenten en el Bosque para la realización del entrenamiento que incluyó trabajos con y sin pelota.

En ese sentido, el plantel tendrá libre uno de los dos días del fin de semana y el lunes volverá a entrenarse con el objetivo puesto en Independiente Rivadavia. El Lobo quedó comprometido en la tabla anual después de dos empates consecutivos y está obligado a ganar ante la Lepra mendocina para reafirmarse tanto en el Torneo Clausura como en lo puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

De cara al encuentro del próximo viernes, es una fija que el volante Ignacio Miramón volverá al equipo, teniendo en cuenta que ya cumplió con la fecha de suspensión (fue ante Banfield) por haber llegado al límite de las cinco tarjetas amarillas.

Lo que aún es una incógnita es quién dejará el equipo, aunque todos los caminos conducen a que Nicolás Barros Schelotto dejará su lugar para que el ex Boca vuelva a jugar desde el arranque en Gimnasia.

Si bien hay varios días por delante, la idea de Pereyra es mantener la base de los últimos partidos y todo girará en torno a cómo responden los jugadores en cada una de las prácticas que el plantel tiene por delante.