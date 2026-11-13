Gimnasia extendió los precios promocionales de las entradas para los octavos de final ante Newell's

Gimnasia se prepara para recibir a Newell's por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el lunes 23 de noviembre en su estadio Juan Carmelo Zerillo y, en la previa de una nueva instancia decisiva, el club anunció que extendió los valores promocionales para la compra de plateas y generales.

La promoción estará vigente hasta el lunes 16 de noviembre a las 16, por lo que los hinchas tendrán algunos días más para adquirir sus localidades a un precio más económico. Una vez vencido ese plazo, los valores tendrán un incremento de $10.000 en todas las ubicaciones.

En la Platea Basile, la ubicación alta cuesta actualmente $35.000 y pasará a $45.000, mientras que la baja se consigue a $45.000 y luego tendrá un valor de $55.000.

Por su parte, en la Platea René Favaloro, los sectores techados A y B tienen un precio promocional de $45.000 y subirán a $55.000. La Techada C cuesta $55.000 y pasará a $65.000, mientras que el Palco Durán se vende a $65.000 y luego costará $75.000.

En cuanto a las populares, la entrada general tiene un valor promocional de $25.000 y, después del lunes 16, pasará a $35.000.

Los precios de las entradas para Gimnasia-Newell's

Platea Basile Alta: $35.000 (luego del 16-11 $45.000).

$35.000 (luego del 16-11 $45.000). Platea Basile Baja: $45.000 (luego $55.000).

$45.000 (luego $55.000). Platea René Favaloro Techada A-B: $45.000 (luego $55.000).

$45.000 (luego $55.000). Platea René Favaloro Techada C: $55.000 (luego $65.000).

$55.000 (luego $65.000). Palco Durán: $65.000 (luego $75.000).

$65.000 (luego $75.000). Popular General: $25.000 (luego $35.000).