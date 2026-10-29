Gimnasia y Esgrima La Plata felicitó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por la organización de los recitales realizados la semana pasada en el Estadio Único Diego Armando Maradona, que convocaron a más de 150.000 personas y generaron un importante movimiento económico y turístico en la ciudad.

El reconocimiento fue expresado este jueves por el vicepresidente segundo del Lobo, Ricardo Blas Casal, durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. En su intervención, el dirigente platense puso el foco en el impacto de los espectáculos sobre la actividad comercial y hotelera de La Plata.

Casal hizo referencia a cifras difundidas por medios de comunicación que estimaron en $25.000 millones el movimiento económico generado por los recitales. También mencionó la actividad de comercios, bares y restaurantes, además de la ocupación de hoteles, departamentos, pensiones y otros alojamientos.

“Como platense y dirigente de Gimnasia, debo decir que es el primer recital que derramó en el comercio local”, expresó.

El reconocimiento al Estadio Único

Durante su intervención, Casal también destacó las condiciones del Estadio Único para albergar espectáculos de gran convocatoria. Mencionó las obras realizadas, la iluminación, los sanitarios, los servicios para el público y las características arquitectónicas del escenario, que favorecieron la acústica de los recitales.

Por último, felicitó a la gestión que impulsó el proyecto y definió al estadio como “un faro cultural”. En ese sentido, valoró la posibilidad de ampliar su uso más allá de los eventos deportivos, sin dejar de lado su función principal.

El reconocimiento de Gimnasia se produjo en el ámbito institucional de la Liga Profesional y puso de relieve el impacto de los recitales en La Plata, tanto por la convocatoria de público como por el movimiento generado en distintos sectores de la economía local.