Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia felicitó a Tapia por los recitales de BTS y su impacto en La Plata

El vicepresidente segundo del Lobo, Ricardo Blas Casal, destacó en una reunión de la Liga Profesional la convocatoria de más de 150.000 personas durante los shows

Ricardo Casal, vicepresidente de Gimnasia

Por Redacción

Gimnasia y Esgrima La Plata felicitó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por la organización de los recitales realizados la semana pasada en el Estadio Único Diego Armando Maradona, que convocaron a más de 150.000 personas y generaron un importante movimiento económico y turístico en la ciudad.

El reconocimiento fue expresado este jueves por el vicepresidente segundo del Lobo, Ricardo Blas Casal, durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. En su intervención, el dirigente platense puso el foco en el impacto de los espectáculos sobre la actividad comercial y hotelera de La Plata.

Casal hizo referencia a cifras difundidas por medios de comunicación que estimaron en $25.000 millones el movimiento económico generado por los recitales. También mencionó la actividad de comercios, bares y restaurantes, además de la ocupación de hoteles, departamentos, pensiones y otros alojamientos.

“Como platense y dirigente de Gimnasia, debo decir que es el primer recital que derramó en el comercio local”, expresó.

El reconocimiento al Estadio Único

Durante su intervención, Casal también destacó las condiciones del Estadio Único para albergar espectáculos de gran convocatoria. Mencionó las obras realizadas, la iluminación, los sanitarios, los servicios para el público y las características arquitectónicas del escenario, que favorecieron la acústica de los recitales.

Por último, felicitó a la gestión que impulsó el proyecto y definió al estadio como “un faro cultural”. En ese sentido, valoró la posibilidad de ampliar su uso más allá de los eventos deportivos, sin dejar de lado su función principal.

El reconocimiento de Gimnasia se produjo en el ámbito institucional de la Liga Profesional y puso de relieve el impacto de los recitales en La Plata, tanto por la convocatoria de público como por el movimiento generado en distintos sectores de la economía local.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?