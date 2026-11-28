Este viernes, Gimnasia llevó adelante la Asamblea para la renovación parcial de autoridades en la sede social de calle 4, instancia en la que quedaron formalizados los nuevos nombres tras haberse oficializado una única lista, la de Usina Tripera, una vez vencido el plazo de presentación.

La nómina de Usina Tripera presentó dos modificaciones respecto de su conformación previa. Por un lado, dejó su cargo Roberto Mariano Martini como vocal suplente y su lugar pasó a ser ocupado por Javier Stazzone —quien se desempeñaba como primer vocal suplente—, motivo por el cual Andrea Krikorian se incorporó a la vocalía suplente en el primer lugar.

La segunda variante se produjo en el Jurado de Honor, a partir de la salida de Nora Duymovich como miembro titular, lo que dio lugar al ingreso de Diego Alfano en calidad de suplente.

Cómo quedaron conformados los cargos por un año

Con la oficialización de los cargos en la Asamblea, quedaron integrados a la vida institucional de Gimnasia por el plazo de un año los siguientes dirigentes:

- Vocales suplentes de Comisión Directiva: Andrea Krikorian, Carlos Gastón Ochoa, Federico Zingoni, Miguel Ángel Dueñas Bietti, José Luis Ortiz, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.

- Revisores de cuentas titulares: Adrián Lambolla, Martín Napolitano y Hernán Vicente.

- Revisores de cuentas suplentes: Miguel Mariano Tagliaferro y Laura Durso.

- Jurado de Honor (miembros suplentes): Diego Alfano e Ignacio Formigo.