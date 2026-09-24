Gimnasia fue más y se quedó con el clásico

Después de tres años (una victoria en Estancia Chica con goles de Ivo Mammini) se le dio a Gimnasia, que derrotó a Estudiantes en el Bosque. Santino López García y Francisco Ballesteros, ambos en el complemento, marcaron los tantos del conjunto dirigido por Hernán Lisi.

El Tripero fue superior y debió haberse ido en ventaja al cabo de los primeros 45 minutos, pero la efectividad la encontró al principio de la segunda etapa y en el final del juego. El Lobo tuvo las mejores individualidades de la tarde, con una sólida labor de Máximo Cabrera (jugó adelantado, cómo un libero para la defensa tripera), una defensa ordenada, el juego de Leonel Troncoso y las efectividad de Santino López García y Francisco Ballesteros, que además redondearon una esforzada labor.

El inicio del partido fue trabado, pero de a poco Gimnasia fue marcando una superioridad en el juego desde la tenencia, aunque sin tantas chances de gol. De hecho, Estudiantes tuvo la primera posibilidad con un remate de Ciro Spalletta que no llevó consecuencias para la seguridad de Máximo Cabrera. El Lobo respondió con un remate de Lautaro Napolitano, fácil para Van der Tuin.

Sobre los 33 minutos de la primera parte Gimnasia tuvo una situación muy clara porque un error en la salida del fondo de Estudiantes terminó con una pelota que capturó Leonel Troncoso, quien quedó mano a mano con Van der Tuin y definió débil al cuerpo del arquero.

En el inicio del complemento Gimnasia llegó al gol. Otra vez Leonel Troncoso recuperó la pelota en su campo, condujo y soltó el pase para Santino López García, que pisó el área y sacó el remate al palo izquierdo de Van der Tuin para poner el 1 a 0. Iban 4 minutos de la segunda parte.

Estudiantes llegó con un cabezazo de Franco Basualdo tras una pelota parada, que Máximo Cabrera sacó al córner por encima del travesaño y otro remate del propio Basualdo encontró el manotazo de Cabrera para rechazar.

Otra recuperación alta de Troncoso lo dejo mano a mano con Van der Tuin, que volvió a ganar cuando el 10 tripero buscó definir por arriba del cuerpo del arquero.

Se lo perdió otra vez Basualdo, quien encontró la pelota dentr odel área tras un lateral y su remate se fue desviado

Y Sagues Barreiro no alcanzó a empujar un buscapié del ingresado Francisco Silvetti.

Sin embargo, pese a que el equipo de Schunke tuvo algunas posibilidades para igualar, Gimnasia siempre tuvo latente la posibilidad de liquidar el pleito. Y lo hizo en tiempo de descuento a los 47 minutos cuando Ballesteros metió la diagonal corta y recibió una pelota filtrada para definir ante la salida de Van der Tuin.

El pitazo final del árbitro Fabricio de la Cruz desató la alegría del equipo albiazul, con un largo festejo dentro de la cancha que continuó en el vestuario. Además del aspecto emotivo del triunfo en el clásico, Gimnasia sumó buenos puntos en la pelea por clasificar a los playoffs por la definición del Proyección Clausura.