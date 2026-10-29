Gimnasia hace el saque inicial de cuartos de final, en el vóley femenino

Esta noche se ponen en marcha los cuartos de final del torneo Metropolitano de vóley femenino de División de Honor con el cotejo que protagonizarán Gimnasia y Ferro Carril Oeste.

Dicho partido de ida se jugará desde las 21:30, en el Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social albiazul de calle 4; mientras que la vuelta tendrá lugar el viernes de la próxima semana, en el Multiestadio del club de Caballito.

En la fase regular, Las Lobas terminaron en la segunda colocación de la tabla de posiciones al totalizar 24 unidades quedando a seis del único líder, Boca Juniors. Por su parte, Ferro Carril Oeste concluyó séptimo con 16 puntos.

En tanto, Banco Provincia estará haciendo su presentación mañana, a las 21:30, enfrentado a su par de Vélez Sarsfield. El partido de ida por los cuartos de final de máxima categoría del vóley femenino metropolitano se iniciará a las 21, en la “Casa del Vóley”, ubicada en el complejo del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

En lo que tiene que ver con la revancha entre Banco Provincia y Ferro Carril Oeste se disputará el viernes de la semana próxima, desde las 19, en el mismo reducto del Parque Olímpico.

En lo que respecta a Las Guapas, que tienen como entrenador a José Luis Rifourcat, realizó una gran campaña en la etapa de clasificación al posicionarse en el quinto puesto con 22 unidades; mientras que Las Fortineras sumaron la misma cantidad de puntos, pero se un puesto por arriba del conjunto de City Bell fue por mayor cantidad de set ganados.

El resto de los cuartos de final serán: Boca Juniors (30) vs Universidad Nacional de La Matanza (15) y San Lorenzo de Almagro (22) vs Argentino de Castelar (17).

EL PINCHA, POR EL DESCENSO

Estudiantes no pudo clasificar entre los primeros ocho de la tabla de posiciones por lo deberá jugar la ronda del descenso junto a River Plate, San Gregorio y Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Se jugará un cuadrangular todos contra todos. Estudiantes debutará mañana a las 21:30 como visitante contra Universidad Nacional de Tres de Febrero. Luego recibirá a River Plate. Tras cartón será visitante San Gregorio; mientras que en la segunda ronda se invirtieran la condición.