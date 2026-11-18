Gimnasia aguarda una definición favorable por parte de la AFA en el reclamo formal iniciado contra Argentinos Juniors por una millonaria deuda vinculada al pase de Alan Lescano. Ante la falta de cancelación tras la transferencia del futbolista al Vasco da Gama de Brasil, la comisión directiva tripera presentó una intimación ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.

De acuerdo con las notas a los estados contables difundidas por la institución platense, ambas entidades suscribieron el 28 de agosto de 2026 un convenio por la cesión definitiva del 50% restante de los derechos económicos del volante. La operación se pactó en un monto total de 1.916.000 dólares, financiados en ocho cuotas mensuales y consecutivas de 239.500 dólares cada una, con vencimientos fijados entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de julio de 2027.

Como respaldo de la obligación, la entidad de La Paternal entregó ocho cheques de pago diferido en pesos argentinos, calculados sobre una cotización base oficial del Banco Nación de 1.530 pesos por dólar y sujetos a reajuste al tipo de cambio vendedor previo a cada cobro. Sin embargo, el contrato incorporó una cláusula de aceleración que estipula la caducidad inmediata de los plazos en caso de una transferencia onerosa a un tercer club, lo que obliga a saldar la totalidad del monto dentro de los cinco días corridos posteriores al traspaso.

Hasta la fecha, las arcas mens sana solo percibieron el desembolso inicial. Frente al vencimiento de los plazos previstos tras la salida del jugador al fútbol brasileño y la ausencia de respuestas, el Lobo activó la vía administrativa en la casa madre del fútbol argentino y espera un fallo a la brevedad. En total, la demanda asciende a 2,6 millones de dólares, cifra que contempla el saldo impago, la plusvalía acordada y una cláusula compensatoria de 400 mil dólares estipulada ante eventuales demoras.

El litigio financiero sale a la luz en medio de un crítico panorama institucional para Argentinos Juniors. Durante las últimas horas, el club porteño sufrió una inhibición por deudas impagas y atravesó un fuerte conflicto interno con su plantel profesional, cuyos futbolistas advirtieron sobre la posibilidad de suspender los entrenamientos debido a atrasos salariales.