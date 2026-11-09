El receso impuesto por la doble jornada de compromisos internacionales no detiene la actividad para el plantel de Gimnasia. Con el objetivo de no perder rodaje futbolístico y llegar en óptimas condiciones a la etapa definitoria del campeonato, el conjunto Tripero acordó un encuentro amistoso frente a River. El choque se llevará a cabo este sábado desde las 10 en el estadio Monumental, bajo la modalidad de puertas cerradas.

El Lobo, comandado por Ariel Pereyra, atraviesa un gran presente en la temporada. Tras asegurar su ansiada clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana, el plantel ya enfoca sus cañones en los playoffs del Torneo Clausura, instancia en la que deberá medirse ante Newell's por los octavos de final. Este ensayo ante el conjunto de Núñez servirá como un exigente banco de pruebas para ajustar el funcionamiento del equipo antes del cruce decisivo contra los rosarinos.

Por el lado del dueño de casa, el entrenador Leonardo Ponzio planificó el inicio de una "mini pretemporada" a partir de este miércoles. El Millonario utilizará estas dos semanas de trabajo sin actividad oficial para llegar de la mejor manera a su respectivo compromiso de playoffs frente a Lanús, duelo programado para el fin de semana del 22 de noviembre.

Para este ensayo sabatino, el cuerpo técnico riverplatense deberá rearmar su esquema debido a múltiples ausencias. Ponzio no podrá contar con seis de sus futbolistas, quienes fueron cedidos a los distintos seleccionados nacionales. Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada se sumaron a la Selección Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni para los amistosos internacionales.

En paralelo, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y el juvenil Santiago Espíndola —quien viene de tener su debut absoluto en Primera División en la reciente victoria frente a Aldosivi— se integrarán a los entrenamientos del combinado nacional Sub 20 dirigido por Diego Placente.