Gimnasia: las virtudes del rival con algunas similitudes

Gimnasia ya tiene la mirada puesta en Newell´s, al que enfrentará el lunes 23 de este mes en el Bosque, en el comienzo de los octavos de final del torneo Clausura.

Precisamente, la Lepra rosarina llegará al Bosque después de haber obtenido el sexto puesto en el Grupo A, gracias al empate en Córdoba frente a la revelación: Instituto.

Visto y analizando la performance de ambos equipos en este último semestre del año, la pregunta que surge es qué similitudes futbolística tiene el equipo que comanda Frank Kudelka respecto del Gimnasia del Pata Pereyra.

* UNA DEFENSA MÁS SÓLIDA: Si algo logró el técnico de Newell´s fue transformar la estructura defensiva. De aquel equipo que había recibido 14 goles en siete partidos pasó a ser un equipo con mayor solvencia, convirtiendo el plano de la defensa en su principal virtud, clave para el despegue.

En este Clausura, la Lepra llegó a la última fecha con 11 goles recibidos en 15 encuentros y terminó la fase regular después del 2-2 ante la Gloria con 13 tantos en contra en 16 presentaciones. Es decir: recibió solamente 0,81 goles por partido.

Para Gimnasia, romper ese bloque compacto será probablemente el principal desafío del partido que tendrá lugar en 60 y 118, aunque el Lobo también realizó ajustes en la última línea, más allá de que finalizó el torneo con un mayor número de goles en contra (20) respecto del rival que enfrentará el lunes 23. No obstante, Gimnasia se hizo fuerte en defensa, a tal punto que de los últimos cinco partidos, en los que empezó a mostrarse más firme en ese rubro, recibió apenas cuatro.

* EL BOSQUE, UNA FORTALEZA: Gimnasia no pierde en el estadio Juan Carmelo Zerillo desde la sexta fecha, cuando cayó 3-2 ante su homónimo de Mendoza. Desde entonces, hilvanó cinco partidos sin derrotas, con tres victorias (Tigre: 2-1; Sarmiento: 2-0 y Belgrano: 2-1); y dos empates (Banfield: 2-2 y Atlético Tucumán: 1-1). Con once goles a favor y siete en contra.

Mientras que a Newell´s, antes de cerrar la fase regular contra Instituto, había jugado siete encuentros fuera de Rosario y solamente ganado uno.

Su registro era de un triunfo, 3 empates y 3 derrotas, con apenas tres goles convertidos en siete partidos. La única victoria había sido 1-0 ante Platense. También empató con Estudiantes (0-0), Central (1-1) y San Lorenzo (0-0), y perdió frente a Independiente, Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza.

Es decir que, antes del 2-2 en Córdoba, la Lepra promediaba apenas 0,43 goles por partido como visitante. Precisamente deberá disputar los octavos ante un Gimnasia, donde el conjunto de Pereyra construyó buena parte de su fortaleza.

* SUS ARMAS INDIVIDUALES: Gimnasia encontró en Nacho Fernández a su jugador emblema, considerado como el “cerebro” de un equipo que ha desarrollado una identidad a partir del aporte del volante. Pero también la fortaleza mens sana se apoya en Ignacio Miramón, un verdadero “todoterreno” en la mitad de la cancha; en los delanteros (Marcelo Torres y Agustín Auzmendi) cada vez más picantes, y en una defensa cada vez más sólida y confiable.

Newell´s, por su parte, Matías Cóccaro es el centrodelantero y una de las principales referencias ofensivas. El ex Huracán, que fue preservado en el último partido, marcó goles importantes durante el torneo Clausura y fue durante buena parte del torneo el hombre elegido por Kudelka para ocupar el área.

Sin embargo, el déficit ofensivo es evidente en los números. Antes de la última fecha, Newell’s había marcado solamente 14 goles en 15 partidos.

El contraste con su funcionamiento defensivo es evidente: Newell’s concede poco, pero también produce poco. Para el Lobo, evitar que Cóccaro pueda fijar centrales y controlar las transiciones de jugadores veloces como Walter Mazzantti será clave.

Por el lado de Gimnasia, el Chelo Torres y Agustín Auzmendi vienen enchufados con el gol. Y para el rival, son cuestiones que deberá tener en cuenta: una defensa firme contra dos atacantes desequilibrantes.

* MUCHA JUVENTUD: Otra característica de Newell´s es su juventud. Durante las primeras fechas del Clausura, el equipo rosarino llegó a presentar el once titular con menor promedio de edad del campeonato: en el debut frente a Talleres de Córdoba fue de apenas 23,9 años.

Entre los futbolistas que crecieron durante el ciclo de Kudelka aparecen en escena Josué Reinatti, Luca Regiardo y Walter Mazzantti.

Gimnasia también cuenta con juventud en su plantel (Aguiar, Barros Schelotto y Di Biasi), pero su estructura está conformada con muchos jugadores de experiencia, con varias batallas sobre sus espaldas.

Gimnasia convirtió 25 goles contra los 16 de la Lepra. Recibió 20 tantos, y Newell´s apenas 13