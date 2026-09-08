"Gimnasia le dio el lugar para que lo homenajee todo el fútbol argentino": Maradona, el Lobo y un 8 de septiembre

El 8 de septiembre de 2019, el Bosque vivió una de esas jornadas que quedan grabadas para siempre: Diego Armando Maradona llegó por primera vez al estadio Juan Carmelo Zerillo vestido con los colores de Gimnasia y como nuevo entrenador. No era un partido: era su presentación oficial, pero la emoción que se vivió en las tribunas tuvo la intensidad de una final.

Desde temprano, los alrededores del estadio de 60 y 118 se fueron poblando de hinchas que querían ser parte de un momento histórico. Maradona arribó alrededor de las 13, casi una hora antes de la presentación, mientras las tribunas ya estaban cubiertas en gran parte por camisetas, banderas y carteles con la imagen del Diez. Más de 25 mil hinchas se hicieron presentes para recibirlo en su nueva casa.

Cuando Diego pisó el campo de juego por primera vez con la camiseta azul y blanca, la reacción fue inmediata. El recibimiento fue ensordecedor y Maradona no pudo ocultar la emoción. Después de una carrera marcada por estadios repletos, aquella tarde volvió a sentirse protagonista de una escena única.

El propio Diego reconocería después que había vivido muchas emociones a lo largo de su vida, pero que aquel ingreso al campo de juego le produjo una sensación muy especial. “Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar”, recordó sobre ese instante.

Durante unos 90 minutos permaneció en el campo del Juan Carmelo Zerillo, en una práctica abierta.

Los 10 momentos del 10

1) ACUERDO CON LA CD

El 4 de septiembre de 2019 se alimentó el sueño de la llegada de Diego Maradona como técnico de Gimnasia. En su propia casa de Bella Vista, el DT se pondría de acuerdo con la dirigencia. Al otro día, se selló el arribo del nuevo entrenador albiazul. “Él quiere que la presentación sea con los hinchas, quiere sentir a la gente”, sostenía presidente Gabriel Pellegrino al tiempo que remarcaba: “Me voy con una sensación enorme porque me encontré con más de lo que pensaba”. Diego lo había recibido con la música a todo volumen y el gran deseo de volver al ruedo dentro de una cancha de fútbol.

2) EN EL BOSQUE POR PRIMERA VEZ

Diego pisaría el Bosque, ya con la azul y blanca por primera vez el 8 de septiembre. Desembarcó en la Ciudad alrededor de las 13 para ser presentado formalmente como nuevo entrenador de Gimnasia en una práctica abierta para socios que se desarrolló en el estadio de 60 y 118. Luego de permanecer por espacio de 90 minutos en el campo de juego del Juan Carmelo Zerillo, el flamante entrenador se dirigía a un hotel del centro platense para brindar su primera conferencia de prensa como DT. “Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar. Y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón”

3) EL DEBUT EN EL BANCO ALBIAZUL

El debut fue con derrota ante Racing, por 2 a 1, en el Bosque. Pero las tribunas explotaron de gente. Estuvo por primera vez Claudio Paul Caniggia en la platea y se dio la foto oficial del equipo con Diego incluido.

4) SALIDA DEL BOSQUE Y PRIMER HOMENAJE

Diego recibió un tremendo homenaje en Córdoba. El 23 de septiembre el equipo visitó a Talleres por la séptima fecha de la Superliga. Con un penal polémico sancionado por Hernán Mastrángelo, la T se impuso 2-1. “Es malo. Ya es malo, nació malo y va a morir malo”, dijo Diego en una recordada frase contra el árbitro.

5) EL PRIMER TRIUNFO DE LA ERA MARADONA

La primera victoria llegaría casi un mes después. Fue el 5 de octubre con una goleada por 4 a 2 en Mendoza ante Godoy Cruz. Los goles de Nicolás Contín (que había sido una corazonada del Diez en una concentración en Ezeiza), dos de Víctor Ayala y el restante de Matías García le dieron al ciclo un empujón que necesitaba.

6) COMENZARON LOS TRONOS

El 29 de octubre Maradona volvió a Rosario y sintió el calor de la gente de Newell’s. La dirigencia leprosa lo homenajeó con algo que marcaría tendencia: le confeccionó un gran sillón en el que el DT dirigió sentado. Luego, muchos clubes, entre ellos el Lobo, lo imitaron.

7) EL ALEJAMIENTO QUE NO FUE

El 19 de noviembre parecía marcarse el final del ciclo Maradona como técnico del Lobo. El DT anunciaba mediante redes sociales que dejaría el club ya que no lograba consolidarse la unidad política de la institución. Volvió unos días después. “Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club”, escribió Maradona en su cuenta de Instagram. Finalmente esa unidad no sucedería pero Gabriel Pellegrino sería reelecto y el Diez seguiría a su lado.

8) MUDANZA A LA PLATA

Debido a que el viaje desde Bella Vista se le hacía eterno e incómodo, el astro decidió mudarse a Campos de Roca, en Brandsen, para estar más cerca de Abasto y poder estar siempre presente en Estancia Chica en los momentos de preparación de su equipo.

9) ÚLTIMA VEZ EN ESTANCIA

El 1 de septiembre fue la primera y última vez que pasaría por Estancia Chica tras la llegada de la pandemia. Estuvo allí unos 30 minutos, habló con todo el plantel, que lo recibió con mucha alegría, y luego se retiró a su hogar para resguardarse.

10) ÚLTIMA VEZ EN EL BOSQUE Y PREOCUPACIÓN

Un mes después una aparición en un amistoso con San Lorenzo, y en ocasión de su cumpleaños número 60, el Diez se hizo presente en el Bosque en la previa del estreno del equipo ante Patronato por la Copa de la Liga Profesional. Sus dificultades para movilizarse, su pérdida de peso y su imagen general preocupó. Lo internaron el 2 de noviembre para operarlo.

Fallecería luego de unos días con tratamiento ambulatorio en un country de Tigre, el 25 de noviembre de 2020.