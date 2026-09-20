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0-0 CON RIESTRA

Gimnasia (M) no pudo saltar a la punta

Por Redacción

Gimnasia de Mendoza empató sin goles con Deportivo Riestra, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido que fue de menos a más, aunque no tuvo muchas llegadas de peligro.

En un encuentro que no tuvo goles, la llegada más clara le favoreció a los mendocinos, con un remate del atacante Matías Vargas que pegó en el palo, a los 16 minutos del segundo tiempo.

La única chance de riesgo para Riestra fue un disparo cruzado de Pablo Monje (a los 26) que se fue apenas desviado.

Además, el equipo de la provincia cuyana terminó el partido con 10 futbolistas, por la expulsión del atacante Ignacio Sabatini a los 24 minutos de la segunda mitad.

La igualdad deja al equipo que dirige Darío Franco en el tercer puesto de la zona A, con 17 puntos, cerca del líder; mientras que el “Malevo”, que venía de perder de local ante Lanús (3-0), se ubica duodécimo con 10 unidades.

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