Gimnasia más cerca de la Libertadores y, por ahora, rival del Rojo

La derrota de Vélez en Santa Fe 2-0 contra Unión es una gran noticia para Gimnasia, que cierra la temporada arriba y se ilusiona cada vez más con meterse en la Copa Libertadores 2027.

Para eso necesita ahora que Boca gane la Sudamericana o que el Clausura se lo lleven el Xeneize, Central o Argentinos. O el propio Lobo para no depender de nadie.

Los únicos equipos por ahora que lo pueden superar son Independienre Rivadavia que juega el clásico contra Gimnasia de Mendoza e Instituto, que el domingo recibe a Newell's.

Como el Lobo terminó tercero de la zona B enfrentará al sexto de la A que por ahora es Independiente, que superó 2-1 a Riestra. Lo ganaba cómodo, se lo empataron a falta de cinco minutos y de salida de mitad de cancha hizo el segundo. Raro. Si no es Independiente será el Lobo mendocino o Newell's.