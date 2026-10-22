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Gimnasia no pudo repetir lo hecho en el debut

Por Redacción

Gimnasia cayó en su segunda presentación de la Liga Argentina de Básquet de la Conferencia Sur al ser derrotado por Ciclista de Junín por 91 a 81, en el partido que tuvo como escenario el Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede social mens sana de calle 4.

El conjunto albiazul, dirigido técnicamente por Fernando Calvi, no pudo volver a festejar con su gente, como había sucedido en el debut de esta temporada ante Central Entrerriano (79 a 75).

El alero estadounidense Bradley Cimperman con 18 puntos; Raúl Pelorosso y el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde con 15 cada uno fueron los goleadores de Gimnasia; mientras que en el equipo visitante sobresalieron Nicolás Henriques con 25 y Damián Tintorelli con 20 tantos.

La próxima presentación de Gimnasia será el sábado, cuando visite a Centenario de Venado Tuerto.

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