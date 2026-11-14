Gimnasia perdió 2-0 ante River en un amistoso disputado en el Monumental

Gimnasia no pudo ante River y sufrió una derrota por 2-0 en el amistoso que disputaron este sábado por la mañana en el estadio Monumental. El encuentro, que se desarrolló a puertas cerradas, le permitió al equipo platense sumar minutos de fútbol durante el receso por la fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra se midió ante el Millonario en un ensayo informal que tuvo dos tiempos de 25 minutos. Los goles del equipo de Núñez fueron convertidos por Sebastián Driussi y Tomás Galván, quienes establecieron la diferencia en el marcador.

La prueba tuvo como principal objetivo mantener el ritmo futbolístico de ambos planteles de cara a la etapa decisiva del Torneo Clausura. En el caso del Lobo, el amistoso representó una oportunidad para continuar con la preparación antes de afrontar los octavos de final.

De esta manera, Gimnasia continuará con los trabajos pensando en el compromiso eliminatorio que tendrá por delante, con la intención de llegar en las mejores condiciones al tramo decisivo del campeonato.

¿CÓMO SE JUGARON LOS PARTIDOS EN EL MONUMENTAL?

Se jugaron dos partidos de 50 minutos, divididos en bloques de 25 minutos. River se impuso 2-0 en el primero con goles de Driussi y Galván. El segundo partido terminó 1-1, goles de Colazo y Santos Borré.

Formaciones del primer partido:

Gimnasia: Harlem Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramon; Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Ingresaron: Agustín Colazo por Marcelo Torres, Facundo Di Biasi por Ignacio Miramon y Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón.

River: Centurión; Gio González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Galván; Correa; Driussi y Beltrán.

Formaciones del segundo partido:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Matías Melluso; Juan José Pérez, Augusto Max, Facundo Di Biasi, Franco Torres; Manuel Panaro y Agustín Colazo.

Ingresaron: Juan Cortazzo, Mariano Ojeda y Jeremías Merlo por Facundo Di Biasi, Juan José Pérez y Matías Melluso.

River: Centurión; Benjamín Rodríguez, Ramírez, Martínez Quarta, Ortega; Arambarri, Silva, Lucero; Pereyra; Borré y Esquivel.

Ingresaron: Portillo y González.

El plantel Tripero tendrá el domingo libre y se reencontrará el lunes a la mañana en Estancia Chica.