Se terminó de confirmar este lunes las razones de la marginación de Nicolás Barros Schelotto en los recientes ensayos amistosos frente a River en el Monumental. El departamento médico de Gimnasia comunicó que el futbolista sufrió una lesión muscular de grado 2 en el recto femoral izquierdo, una afección que lo mantendrá alejado de las canchas por un lapso aproximado de 15 días.

Durante el sábado de amistosos disputado en Núñez, la ausencia del mediocampista en ambos ensayos futbolísticos había generado interrogantes, dado que tampoco ocupó un lugar entre los relevos. En primera instancia, el entorno del cuerpo técnico encabezado por Ariel Pereyra había atribuido su baja —al igual que la de Maximiliano Zalazar— a una medida de precaución producto de una sobrecarga física, con el objetivo de descartar cualquier trasfondo táctico en la decisión.

Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron la existencia de una ruptura fibrilar que obliga al jugador a iniciar un proceso de kinesiología y recuperación diferenciada. Este nuevo revés físico interrumpe las aspiraciones del volante de ganar ritmo de competencia y mostrarse como una alternativa válida para el entrenador, en un semestre donde apenas contabilizó un puñado de apariciones y aún busca consolidarse dentro de la rotación habitual del plantel albiazul.

Con el diagnóstico confirmado, el cuerpo técnico deberá aguardar la evolución clínica del futbolista durante las próximas dos semanas antes de reintegrarlo a los entrenamientos a la par del grupo y volver a considerarlo para los compromisos oficiales del Lobo.