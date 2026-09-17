Gimnasia quiere volver a ser internacional

Ya pasaron las 3/4 partes de la temporada y Gimnasia está bien posicionado para volver a las competencias internacionales, algo que no logra desde su participación en la Sudamericana 2023.

El equipo de Pereyra tiene 42 puntos y se encuentra en zona de clasificación a Sudamericana aunque los corrimientos -y los resultados propios- podrían acercarlo a la pelea por entrar a la Libertadores. A la competencia más importante del continente ingresarán el campeón del Apertura (Belgrano), el campeón del Clausura y el ganador de la Copa Argentina. El resto de las clasificaciones a ambas copas se define por la tabla anual. Si la temporada finalizara hoy, jugarían la Libertadores 2027 Independiente Rivadavia (48) cómo campeón de Liga; Argentinos Juniors (47) y Vélez (45). Los lugares de la Sudamericana, en tanto, los ocupan Boca (44), Rosario Central (43), River y Gimnasia (42), Estudiantes (41) e Instituto (40).

Además hay que tener en cuenta que si cualquiera de estos equipos gana el Clausura o la Copa Argentina (siguen con chances Independiente Rivadavia, Boca y Estudiantes entre los mejores ubicados de la temporada) se liberará una plaza. A su vez, si un equipo argentino gana este año la Libertadores (solo Estudiantes sigue en carrera) o la Sudamericana (Boca ya está en semifinales), se puede liberar un cupo extra si esos conjuntos están en los primeros lugares de la tabla anual.

Gimnasia ha disputado diez competencias a nivel sudamericano y su mejor participación fue en la Copa Conmebol de 1992 cuando quedó eliminado en semifinales por Olimpia de Paraguay tras haber empatado 0-0 tanto en Asunción como en el Bosque. Antes, el Lobo había dejado en el camino a O’Higgins de Chile y Peñarol.

Luego jugó las ediciones del ‘95 y del ‘98 de la misma competencia, pero no superó las llaves iniciales al caer ante Sudamérica de Uruguay y Jorge Wilsterman de Bolivia, en este caso también por penales con un equipo juvenil porque Carlos Griguol privilegió la pretemporada del plantel en Estados Unidos. Jugó la Sudamericana en 2002 (superó a Boca y fue eliminado por Bolívar), 2006 (eliminó a Fluminense pero lo sacó de competencia Colo Colo), 2014 (eliminado por Estudiantes en el mano a mano), 2017 (eliminado por Ponte Preta) y 2023 (no clasificó en una zona integrada por Independiente Santa Fe, Goiás de Brasil y Universitario de Perú. Fue la última participación internacional.

En cuanto a la Libertadores, Gimnasia la jugó en 2003 y 2007 y nunca pasó la fase de grupos. En cuanto a su último paso hace casi 20 años, el Lobo quedó fuera por diferencia de gol, ya que sumó 9 puntos al igual que Defensor Sporting de Uruguay pero con saldo -1 contra el +1 de los charrúas. La zona la ganó Santos con puntaje ideal (18) y la cerró Deportivo Pasto, sin unidades. Gimnasia lleva 40 partidos jugados en la órbita de Conmebol con 11 victorias, 16 empates y 13 derrotas. Ahora, espera por una nueva chance.