Con el objetivo de terminar entre los cinco primeros de la Tabla Anual y mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año, Gimnasia recibirá esta tarde a Belgrano en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Una prueba de fuego afrontará el Lobo en el Bosque. Enfrente estará el vigente campeón del Apertura, que ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero que también necesita sumar para mejorar su ubicación en la pelea por las copas internacionales de 2027.

El panorama de los dirigidos técnicamente por Ariel Pereyra es similar. Gimnasia ya aseguró su clasificación a los octavos de final del Clausura y tiene garantizada su participación en la Copa Sudamericana de la próxima temporada. Sin embargo, todavía conserva chances de acceder a la máxima competencia continental a través de la Tabla Anual. Para eso, deberá terminar lo más arriba posible y quedar a la expectativa de las plazas que puedan liberarse.

En la acumulada, Boca y Argentinos Juniors comparten la cima con 60 puntos, Rosario Central suma 59, mientras que Vélez e Independiente Rivadavia tienen 56. Más atrás aparecen Instituto y Gimnasia, ambos con 54 unidades.

El reglamento establece que el campeón del Clausura y los dos mejores equipos de la Tabla Anual que todavía no tengan su lugar asegurado accederán a la Libertadores. Además, podrían liberarse dos plazas si Boca se consagra en la Copa Sudamericana y el ganador del Clausura ya se encuentra entre los primeros puestos de la acumulada.

En ese escenario, el Lobo necesita ganar y esperar una serie de resultados favorables. Primero, deberá superar a Belgrano y aguardar que Instituto no le gane a Newell’s. También necesita que Vélez pierda en su visita a Unión y que Independiente Rivadavia no sume en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza. La diferencia de gol tampoco juega a favor del conjunto tripero, que llega por detrás de algunos de sus competidores en ese rubro. Se trata de una combinación compleja, aunque la ilusión todavía está vigente.

En cuanto a lo futbolístico, Gimnasia presentará una variante obligada. Alexis Steimbach fue expulsado por doble amarilla en el último compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto y no podrá estar presente. Su reemplazante sería el juvenil Pablo Aguiar, quien ocupó el carril derecho luego de la salida del Ruso en aquel encuentro.

Otra de las incógnitas pasa por la mitad de la cancha y tiene como protagonista a Ignacio Fernández. El volante acumula cuatro tarjetas amarillas y, si recibe una más, quedará suspendido para los octavos de final. Ante esa posibilidad, Nicolás Barros Schelotto aparece como una alternativa para ocupar su lugar.

De esa manera, el equipo formaría con Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez y Matías Melluso; Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Los convocados:

Arqueros: Harlen Castillo, Nelson Insfrán

Defensores: Germán Conti, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Mariano Ojeda, Juan Cruz Cortazzo y Matías Melluso

Mediocampistas: Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Augusto Max, Facundo Di Biasi, Nacho Fernández, Leonel Troncoso y Juan José Pérez

Delanteros: Agustín Auzmendi, Marcelo Torres, Lucas Janson, Maximiliano Zalazar, Franco Torres y Manuel Panaro.