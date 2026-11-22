Gimnasia enfrentará este lunes por la tarde a Newell's en busca del boleto de los cuartos de final de los Playoffs del Torneo Clausura en el Bosque. El Lobo dirigido por Ariel Pereyra irá con tres cambios respecto al equipo que se presentó en el último encuentro ante Belgrano.

De cara al cruce, que en caso de empate continuará con un alargue y con una definición por penales si es necesaria, el Pata Pereyra dispuso los regresos de Alexis Steimbach y Pedro Silva Torrejón en lugar de Pablo Aguiar y Matías Melluso. El joven mediocampista ocupó la banda derecha luego de la expulsión del "Rusito" en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto y Melluso, por su parte, hizo lo propio ante una molestia que afectó al lateral izquierdo.

Además de los cambios en las bandas, el DT metió otra variante obligada en el mediocampo. Nacho Fernández regresará al once titular en lugar de Nicolás Barros Schelotto, que se lesionó y no formará parte de la nómina de convocados para enfrentar a la Lepra Rosarina.

En esa línea, se prevé que Agustín Colazo vuelva a formar parte de la lista de buena fe para el cruce de mañana. Otra de las posibilidades que se barajó en la previa fue el ingreso en lugar de Lucas Janson, pero el extremo que llegó desde Boca Juniors fue preservado para evitar una fatiga muscular y sería titular.

Mientras tanto, Newell’s llega al Bosque con buenas noticias para su entrenador Frank Darío Kudelka, ya que varios futbolistas que arrastraban molestias físicas se encuentran recuperados y aptos para este encuentro. Si bien el DT cuidó a varios jugadores en el partido ante Instituto (Mazzantti fue el banco de suplentes y Cóccaro ni siquiera integró el plantel), varios jugadores estuvieron al margen por lesión.

Probable formación de Gimnasia vs Newell's:

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nacho Fernández; Marcelo Torres, Agustín Auzmendi, Lucas Janson.

Newell’s Old Boys: Josue Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo, Valentín Rosso; Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Coccaro

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Juan Carmelo Zerillo