Objetivo Tigre: vuelve Steimbach y se sumó el Chelo Torres

Con Maximiliano Zalazar apto tras su salida por precaución en Rosario y el regreso de Marcelo Torres a los entrenamientos a la par del grupo ya recuperado de la lesión muscular sufrida en el debut del Clausura ante Racing, Gimnasia realizó un nuevo entrenamiento y Ariel Pereyra comenzará -en las próximas 48 horas- a definir el equipo que recibirá a Tigre el sábado a las 14.30 en el Bosque.

El Pata podrá contar ante el conjunto de Victoria con Alexis Steimbach, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión por la tarjeta roja en el clásico. Solo resta saber si el Ruso volverá a la última línea -en reemplazo de Bautista Barros Schelotto- o si se sumará a la mitad de la cancha, quizá en lugar de Maximiliano Zalazar.

Si Pereyra así lo dispone, esa podría ser la única variante para enfrentar al Matador, aunque ayer recibió la buena noticia del alta médica para Marcelo Torres, quien entrenó por primera vez luego de cinco semanas recuperándose de un desgarro grado 3 en el insquiotibial derecho, lesión que sufrió cuando ejecutó el penal ante la Academia en la primera fecha del Clausura. El Chelo tiene alguna chance de volver al banco de suplentes en el partido del sábado.

Torres es el goleador tripero desde su llegada al club a mediados de 2025 y es uno de los jugadores “vendibles” en el futuro cercano, más allá de que antes Gimnasia deberá hacer uso de la opción por el 50% de su ficha, valuada en 450 mil dólares.

Ayer los futbolistas triperos entrenaron en el gimnasio y realizaron distintos ejercicios con pelota en espacios reducidos. Maximiliano Zalazar, que salió solo por precaución el sábado en Rosario, entrenó a la par de sus compañeros. En cambio, Jeremías Merlo -que no viajó a Rosario por una fatiga muscular- estuvo entrenando de modo diferenciado.

Quienes permanecen al margen por lesión son Harlen Castillo, Juan Cruz Cortazzo, facundo Di Biasi y Gonzalo Errecalde, todos en el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones.

DANIEL ZAMORA SERÁ EL ÁRBITRO PARA GIMNASIA-TIGRE

Daniel Zamora dirigirá el partido del sábado entre el Lobo y Tigre. Había sido parado por un polémico penal para Ferro ante All Boys en la Primera Nacional, aunque fue asistente del VAR en Estudiantes-Newell’s. Estará acompañado por Juan Del Fueyo y Marcelo Errante como asistentes con Jorge Broggi como Cuarto árbitro. En el VAR estará Salomé Di Iorio con la ayuda de Gerardo Lencina.