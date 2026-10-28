Gimnasia saca cuentas para alcanzar el objetivo de clasificar

Con varios frentes abiertos, Gimnasia encara una recta final de este Torneo Clausura, donde en caso de ganarle este viernes al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 15, comenzará a “tildar” varios ítems para llegar al duelo de la última jornada la de fase de grupos con Belgrano en el Bosque con mayor tranquilidad, sabiendo que ya tiene prácticamente asegurada su clasificación.

Cuando el viernes a partir de las 19 los dirigidos por Ariel Pereyra salten al campo de juego del estadio Antonio Candini, ya sabrán que en caso de sumar un punto más asegurarán su presencia en los playoff del Torneo Clausura sin depender de ningún otro resultado de la anteúltima fecha.

Por otra parte, en caso de sumar de a tres en su visita al León del Imperio, quedará sentenciado su retorno al plano continental, ya que sacará boleto para disputar la edición 2027 de la Copa Sudamericana, competencia (la segunda de importancia en el continente) que no disputa desde el año 2023, cuando no pudo superar la fase de grupos de aquel torneo, donde integró la zona G junto a Universitario de Perú, Independiente Santa Fe y Goias, de Brasil.

Si bien no es algo imposible, lo que si quedó lejos con el triunfo del martes por la noche en La Paternal de Argentinos Juniors frente a Independiente Rivadavia, es la clasificación a Copa Libertadores del año que viene.

Lo único que no podrá asegurar Gimnasia en Córdoba, pero si encaminar en caso de no perder, es el hecho de definir como local en los octavos de final, algo que significaría una gran ventaja teniendo en cuenta la racha mens sana que arrastra actualmente jugando en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Para concretar dicho objetivo deberá sacar al menos cuatro puntos de los seis que estarán en disputa en estas dos últimas fechas.

Por eso, para sacarse cuestiones de encima y llegar sin tantas obligaciones al enfrentamiento de la fecha 16 ante Belgrano, que se llevará a cabo en el Bosque, la escuadra albiazul irá en busca de una alegría ante un rival que tendrá su última presentación ante su gente en la máxima categoría del fútbol argentino (en 2027 volverá a competir en la Primera Nacional), en una condición en donde tampoco se ha hecho demasiado fuerte teniendo en cuenta que sólo pudo ganar dos partidos en el actual torneo Clausura.

Ya realizando a esta altura una gran campaña, ahora el equipo que dirige el Pata Ariel Pereyra va por la concreción de varios objetivos trazados en el arranque del campeonato para seguir en carrera en el Torneo Clausura y para volver a competir en el plano sudamericano, uno de sus objetivos, algo que de concretarlo le servirá no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también desde lo económico.