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Gimnasia va por el golpe en Mendoza: si gana trepa a la punta de la zona B

El que gane será, momentáneamente, líder de la zona B. Pero ambos equipos miran la tabla Anual y las copas 2027

el uruguayo enzo martínez y agustín auzmendi ingresan al hotel de mendoza donde se hospeda gimnasia

Por Redacción

El fútbol argentino no da respiro y esta noche se vivirá un duelo trascendental desde las 21:30 horas. En el Estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, arbitrado por Bryan Ferreyra y televisado por TNT Sports Premium, promete alta intensidad: el que gane se trepará provisoriamente a lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B.

Bajo el actual formato de la Liga Profesional, la Zona B está que arde. Ambos equipos llegan en puestos de vanguardia con 17 puntos, escoltando al líder Argentinos Juniors (18). Por eso las miradas puestas en el ganador por el presente pero también mirando la tabla Anual. Veamos.

La Lepra mendocina, comandada por Alfredo Berti, viene de vencer 1-0 a Barracas Central y goza de un presente magnífico. No solo pelea el Clausura, sino que lidera la Tabla Anual con 51 puntos (tres por encima de Vélez), lo que lo posiciona en zona directa de clasificación a la Copa Libertadores y con la gran chance de gritar campeón de la temporada general, ese título que el año pasado le entregaron de manera poco clara a Rosario Central.

Por su parte, el Lobo, dirigido por Ariel Pereyra, arriba herido tras un agónico empate 2-2 ante Banfield en el Bosque, donde la victoria se le escapó en el último minuto. Sin dudas que ese fue un golpe porque con esos dos puntos que resignó estaría en lo más alto de la tabla de posiciones y en carrera por meterse en la pelea seria por la Copa Libertadores por tabla Anual.

Gimnasia arrastra un invicto de cuatro partidos y está firme en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana, por lo que un triunfo en territorio cuyano consolidaría sus ambiciones internacionales. Pero mira de reojo la otra copa del mismo modo.

El antecedente más fresco en Primera División favorece ampliamente al conjunto mendocino. En el Torneo Apertura jugado el pasado 15 de marzo de 2026, Independiente Rivadavia dio el golpe en La Plata al vencer a Gimnasia por 3-2 en el Juan Carmelo Zerillo. En aquella jornada, los goles de Fabrizio Sartori y José Florentín (junto a un gol en contra de Enzo Martínez sobre el final) le dieron la victoria a la visita.

En el balance global de los últimos años, la Lepra le ha tomado la mano al Lobo, registrando victorias consecutivas tanto en la Copa de la Liga como en los últimos cruces del torneo local.

Alfredo Berti mantendría la base que viene respondiendo con creces, mientras que Ariel Pereyra debió meter mano a último momento por la baja por lesión del defensor Germán Conti. El marcador central se lesionó y el Pata tuvo que recurrir a Renzo Giampaoli, quien perdió su lugar por rendimiento. Además vuelve Nacho Miramón por Nicolás Barros Schelotto.

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