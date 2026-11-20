Gimnasia enfrentará a Deportivo Norte de Armstrong esta noche en el Polideportivo Víctor Nethol con el objetivo de estirar su racha de tres victorias consecutivas en la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo platense marcha tercero en la Conferencia Sur con un registro de cinco triunfos y dos caídas, mientras que su rival llega tras tres derrotas en fila

Gimnasia atraviesa una racha positiva de tres triunfos en fila y marcha tercero en la Conferencia Sur, con récord 5-2. En sus últimas presentaciones superó en el Polideportivo Víctor Nethol a River y Pergamino Básquet y se trajo un triunfazo de Avellaneda ante Racing.

Deportivo Norte se ubica séptimo en la Conferencia Sur con cuatro victorias y cuatro derrotas en la temporada. Arrancó la 2026/2027 con cuatro triunfos, Pico FC le cortó el invicto y llega al Polideportivo Víctor Nethol en racha negativa tras caer ante Villa Mitre, Deportivo Viedma y Centenario.

El plantel tiene los siguientes marcadores: Joan Gutiérrez Conde (14,4 puntos, 9,4 rebotes 1,1 asistencias); Matías Cueva (13,7 - 4,7 - 1,4); Raúl Pelorosso (12,7 - 2,3 - 5,1); Lucio Castellani (12,0 - 6,0 - 4,1); Juan Francisco Boffelli (11,1 - 4,7 - 0,4); Bradley Cimperman (10,6 - 3,6 -0,4).

El plantel se completa con Pedro Pérez Disalvo, Matías Sanz Pierlorenzi, Facundo Sanz, Anderson García, Tomás Oliva, Juan Martín Ibarra, Agustín Vergara y Juan Pedro López.