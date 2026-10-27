Gimnasia se prepara para un duelo determinante en sus aspiraciones de esta temporada. Este viernes, desde las 19 horas, visitará al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Rubén "Yagui" Forestello, en busca de un triunfo que le aclare el panorama en los dos frentes que pelea.

Para este compromiso vital, el cuerpo técnico encabezado por Ariel Pereyra planea mantener la base y podría repetir la misma formación titular por tercer partido consecutivo. De no mediar imprevistos, los once elegidos serán: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Nacho Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. Por su parte, el delantero Agustín Colazo cuenta con grandes chances de integrar el banco de suplentes.

En cuanto a la logística, la delegación albiazul viajará el jueves por la mañana vía aérea rumbo a Río Cuarto. El plantel quedará alojado en el Hotel La Urumpta a la espera del encuentro y existe la posibilidad de que realicen un último entrenamiento esa misma tarde en un predio deportivo de la ciudad cordobesa.

Las matemáticas del Lobo: a un paso de los playoffs

El escenario en la Zona B del Clausura es sumamente favorable para Gimnasia. Actualmente, el equipo se ubica en la tercera posición con 25 puntos, por detrás del líder Rosario Central (28) y con la misma cantidad de unidades que Argentinos Juniors, que aún debe jugar ante Independiente Rivadavia (19). El último clasificado hasta el momento es Huracán, con 19. Ante este panorama, al elenco tripero le alcanza con sumar apenas un empate para volverse inalcanzable y asegurar su lugar en la siguiente instancia.

Sin embargo, el objetivo es ir por más. Si el equipo logra rescatar al menos cuatro de los seis puntos restantes en juego, se garantizará terminar entre los cuatro primeros de la tabla. Esto le otorgaría la valiosa ventaja de disputar la primera llave eliminatoria en condición de local. El último escollo en esta fase regular será Belgrano (22 unidades), rival al que recibirá en el Bosque en la fecha de cierre.

La ilusión intacta en la tabla anual

El plano de la clasificación internacional presenta un cuadro un poco más complejo, pero igualmente ilusionante. Una victoria en Córdoba dejaría a Gimnasia prácticamente con un pie y medio en la próxima Copa Sudamericana. Hoy ostenta 51 puntos, cinco más que Defensa y Justicia (46), el primer equipo que se está quedando afuera de la zona de clasificación.

El gran anhelo de alcanzar la Copa Libertadores es más difícil, ya que el Lobo se encuentra a cuatro puntos de Vélez, el último clasificado. No obstante, las esperanzas se mantienen vivas gracias a los posibles corrimientos de cupos una vez finalizada la fase regular. Se abrirán nuevas plazas si un equipo que ya está en el top 10 de la tabla anual gana el Clausura, si Boca se consagra en la Copa Argentina o en la Sudamericana, o si Estudiantes logra alzar la actual edición de la Libertadores. Con este abanico de posibilidades, Gimnasia sabe que sumar de a tres este viernes puede ser la llave maestra para cumplir todos los objetivos del semestre.