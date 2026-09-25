Gimnasia visita a Argentino de Castelar, en vóley femenino

Se completará hoy la séptima fecha del torneo Metropolitano de vóley femenino de División de Honor, donde Gimnasia visitará a Argentino de Castelar; mientras que Estudiantes será parte de jornada en el gimnasio del Parque Olímpico donde desde la 19:15 se estará midiendo con el equipo de Universidad de La Matanza con la televisación de Fox Sports.

Cabe destacar que la fecha comenzó el pasado martes con el triunfo de visitante del puntero e invicto del certamen, Boca que superó a Banco Provincia en sets corridos (25-15, 25-18 y 25-20), en el Polideportivo de City Bell.

A pesar de la caída, el conjunto bancario viene realizando una excelente campaña, ya que suma 13 puntos contra 21 de Boca en la cima de la tabla de posiciones.

Las Lobas, que estarán jugando su partido contra Castelar desde las 21, con el fin de seguir sumando y escalar en la tabla valorartiva de la fase regular del torneo Metropolitano de damas.