En el marco de la octava fecha de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur, Gimnasia superó 86 a 81 a Deportivo Norte, en el Polideportivo Víctir Nethol, y cosechó el cuarto triunfo consecutivo. Matías Cueva, con 24 puntos, fue el máximo anotador del Lobo y tuvo un rol clave en el cierre del encuentro. En la visita se destacó Feder Ponce con 21 puntos.

Tras un arranque parejo con los dos equipos buscando imponer su juego fue el Lobo el primero en escaparse. Cueva y Boffeli lo alejaron, 10-5. La visita reaccionó y achicó pero una bomba de Castellani y Cueva volvieron a estirar la ventaja, 17-9. Vieta y Felcaro mantuvieron a Deportivo Norte a tiro y acortaron la brecha en el tramo final. Los primeros diez minutos cerraron con elLobo al frente, 24-19.

Boffelli y Castellani hicieron de las suyas en el arranque del segundo y pusieron al Tripero a 11, 30-19. El regreso a la acción tras el descanso largo lo encontró mejor a Deportivo Norte. De la mano de Feder Ponce achicó la distancia a uno, 50-49 y la paridad reinó. El tercer cuarto fue gol a gol y ninguno de los dos lograba imponerse. Castellani y Cueva alejaron a Gimnasia en el minuto final y le permitieron cerrar al frente, 66 a 63.

Llegaron al minuto final igualados en 81. Una bomba de Cueva lo puso al Lobo al frente, 84-81 con 28 segundos por jugar. Y Pelorosso lo sentenció desde la línea de tiros libres, triunfo 86 a 81.