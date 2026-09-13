Gimnasia vs Argentinos Juniors: los goles

En el minuto 25 el Lobo construyó un ataque prolijo y certero donde Nacho Fernández habilitó perfectamente a Agustín Auzmendi, quien definió de un modo certero ante la salida de Cortes. Gimnasia era levemente superior y por eso no sorprendió que haya abierto el marcador.

Gimnasia se quedó mucho en el segundo tiempo y Argentinos, sin brillar, alcanzó el empate mediante una buena definición de Gastón Verón. El Lobo se metió muy atrás y terminó pagando una consecuencia dolorosa.