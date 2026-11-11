Gimnasia vs Newell's: cómo llegan al cruce por los octavos de final

Gimnasia ajusta los detalles para dar el primer paso en la fase final del certamen. Al culminar en la tercera ubicación del Grupo B, el Lobo obtuvo el beneficio de la localía para el arranque de las llaves de fase eliminatoria. En un principio, a la espera de la oficialización, la fecha estaría pactada para el lunes 23 de noviembre desde las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El equipo al mando de Ariel Pereyra llega con la ventaja de ser contundente a la hora de marcar, al encontrarse en el podio de los planteles más goleadores de esta segunda mitad del año al registrar 25 conquistas en la etapa regular, marca superada únicamente por Instituto y Rosario Central (26).

En la cosecha global de la temporada, la nómina acumula 53 festejos y apenas sufrió una sequía en el clásico frente a Estudiantes. Asimismo, en el marco de su localía en el Bosque celebró goles en la totalidad de las presentaciones.

No obstante, esta enorme capacidad de ataque choca con las complicaciones a la hora de proteger el arco. En el transcurso de la competencia, la valla mens sana cayó en 14 de los 17 compromisos.

La firmeza en la defensa encontró su único resguardo en la cancha del Bosque, recinto donde consiguió sus tres arcos en cero de todo el torneo, durante los éxitos por 1 a 0 sobre River, 2 a 0 ante Barracas Central y 2 a 0 frente a Sarmiento. Dos de esos encuentros contaron con la presencia de Nelson Insfrán en la portería, mientras que el colombiano Harlen Castillo actuó ante el elenco de Junín.

Los antecedentes en el Zerillo alimentan la esperanza del público mens sana. En ocho actuaciones durante esta mitad del ciclo, el Lobo cosechó cinco triunfos, dos igualdades y apenas una derrota, con 14 gritos a favor y ocho caídas en su meta. En terreno ajeno el escenario resultó distinto, tras recibir gritos en contra en los ocho cruces del Clausura y también en el choque de Copa Argentina contra Deportivo Riestra en campo neutral.

Del otro lado, la escuadra rosarina pisará el Bosque con un esquema respaldado en el equilibrio y la disciplina táctica. La Lepra ingresó a la fase de eliminación como una de los equipos con menor marca entre las clasificadas (16 gritos), pero luce la segunda defensa más segura de la ronda previa con 13 goles recibidos, por detrás de Lanús y Rosario Central.