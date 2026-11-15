Mañana a partir de las 16.00 vence el plazo para comprar localidades para el partido frente a Newell’s Old Boys a precios promocionales. Las plateas y generales tendrán un aumento de 10.000 pesos cada una luego del final de la rebaja.

El precio de la entrada General es de 25.000 pesos, mientras que hay diversos valores de las plateas de acuerdo a las ubicaciones de los abonados. Para la Platea Basile Alta, el valor es de 35.000 mil pesos mientras que para la Basile Baja el predio asciende a 45.000 pesos.

A su vez, para la Platea René Favaloro los valores son: para los sectores A y B, 45.000 pesos; para el sector C, 55.000 y para el Palco Durán, 65.000 pesos.

Luego del cierre de la promoción, las entradas generales costarán 35.00 pesos, la Basile Alta 45.000 y el sector inferior de la misma platea, 55.000. Además, los nuevos valores en la Techada serán 55.000 pesos para los sectores A y C, 65.000 para el C y 75.000 pesos para el Palco Durán. Quienes hayan comprado los combos que incluían el partido con Belgrano y el partido de octavos, de final no deben realizar ningún trámite extra.