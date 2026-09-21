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DOS DÍAS DE DESCANSO

Gimnasia vuelve a entrenar mañana

X (@gimnasiaoficial)

Por Redacción

La fecha FIFA le permitió a Ariel Pereyra darle a sus jugadores un descanso extra, teniendo en cuenta que faltan once días para el compromiso ante Independiente Rivadavia. Por eso, el plantel tripero recién retomará los entrenamientos mañana en el predio de Estancia Chica.

Para ese encuentro es un hecho el regreso de Ignacio Miramón, quien frente a Banfield cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas acumuladas. Nacho seguramente jugará en lugar de Nicolás Barros Schelotto aunque no habría que descartar algún otro retoque en el equipo del Pata Pereyra.

Por otra parte, Harlen Castillo (operado de meniscos) y Juan Cruz Cortazzo (desgarrado) están en el tramo final de sus recuperaciones y seguramente estarán a disposición de Pereyra si decide llevarlos al banco de relevos ante la Lepra mendocina. En cambio, Jeremías Merlo, también en recuperación de una nueva lesión fibrilar, llegará demasiado ajustado y será baja para el partido en Mendoza.

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