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Gimnasia y Banco Provincia buscan las semifinales del Metro de Vóley femenino

Por Redacción

Gimnasia y Banco Provincia, que ganaron sus respectivos partidos de ida de cuartos de final de los Playoffs del torneo Metropolitano de voley femenino de División de Honor, buscarán las semifinales.

En el caso de Gimnasia tendrá que enfrentarse hoy, desde las 19, a Ferro (Ida: 3-2) y Banco, a partir de las 21, hará lo propio con Vélez (Ida: 3-2). Ambos partidos se jugará en el Parque Olímpico. Por la Rueda Descenso, Estudiantes recibirá a las 21:30 a River, en UNO.

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