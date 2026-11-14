Gimnasia y un amistoso para mantener el ritmo

Con la intención de matizar una espera que se hará eterna y darle minutos de juego al equipo titular, Gimnasia jugará esta mañana un amistoso ante River Plate en el Monumental. El encuentro, de carácter informal, será a puertas cerradas y comenzará a las 10.00.

Tanto el Tripero como el Millonario atraviesan una misma etapa de la preparación, ya que ambos jugarán por los octavos de final del Clausura. River será local ante Lanús el domingo 22 y Gimnasia recibirá a Newell’s Old Boys en el Bosque el lunes 23 (feriado) a las 17.00.

Más allá de los cuidados especiales que hubo en el partido contra Belgrano (Nacho Fernández no jugó para evitar la quinta tarjeta amarilla y Pedro Silva quedó afuera por precaución ante una molestia muscular), Ariel Pereyra le daría rodaje esta mañana a los jugadores que ya forman parte del elenco estable de este tramo del torneo. De esta manera, en relación al equipo que venció al Pirata, serían tres las modificaciones: Alexis Steimbach (cumplió la fecha de suspensión por la roja en Río Cuarto) por Pablo Aguiar, Silva Torrejón en lugar de Matías Melluso e Ignacio Fernández en reemplazo de Nicolás Barros Schelotto.

Por su parte River viene de un trabajo específico en Pilar, incluso con concentración en un hotel de la zona para descansar ante los entrenamientos en doble jornada. De esta “minipretemporada” no tomaron parte Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel yThiago Almada, afectados a la Selección argentina en la doble jornada de amistosos, aunque el Millonario consiguió es que Diego Placente no cite a Santiago Espíndola, Lautaro Pereyra ni Tobías Andrada a la Selección sub 20, ya que Leonardo Ponzio los considera parte importante del plantel para lo que viene y quiere que tengan la misma preparación que el resto de sus compañeros. Asimismo, el DT sumó a las prácticas a los juveniles Valentín Lucero, Felipe Esquivel y Benjamín Rodríguez.

Para ambos equipos es una buena posibilidad para tener rodaje y no llegar sin actividad a un partido clave. Si bien el parate de la fecha FIFA es para todos los equipos, Gimnasia fue el primero en jugar por la decimosexta fecha del torneo (el 5 de noviembre, cuando River jugó ante Aldosivi) y recién enfrentará a la Lepra 18 días después.

El plantel de Argentinos, en pie de guerra

Argentinos Juniors tiene una deuda importante con su plantel (entre tres y cuatro meses) y los jugadores habían decidido no entrenar hoy como medida de fuerza. Para poner paños fríos a la situación, el DT Nicolás Diez decidió darle libre el fin de semana al plantel.

¿Qué tiene que ver con Gimnasia? Que el club de La Paternal adeuda U$S 1.916.000 por el 50% restante del pase de Alan Lescano, que debía saldarse dentro de los cinco días posteriores a su venta a Vasco Da Gama. Argentinos no cumplió y en Gimnasia esperan impacientes, ya con un reclamo vía AFA.

Serán 18 días los que pasarán entre el partido contra Belgrano y el duelo frente a Newell’s