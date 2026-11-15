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LA FINAL DE LA PRIMERA NACIONAL SERÁ EN CÓRDOBA

Godoy Cruz y Tristán Suárez se juegan el ascenso

Los mendocinos quieren recuperar su lugar en la máxima categoría y el equipo de Ezeiza llegar a lo máximo tras 103 años de historia
El Tomba quiere volver a primera y Tristán busca hacer historia / X

Por Redacción

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la gran final por el ascenso a Primera División esta tarde desde las 17:00 en el Gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano de Córdoba. Los ganadores de cada una de las zonas de la Primera Nacional dirimirán el primer lugar en la máxima categoría a partido único, con arbitraje de Nicolás Ramírez (Hernán Mastrángelo en el VAR) y con transmisión por sreaming de LFP Play.

Los dos equipos llegan con dos semanas de descanso, puesto que la definición del ascenso fue el fin de semana del 31 de octubre. Godoy Cruz clasificó al partido decisivo en la última fecha, ya que Ferro lideraba la Zona A y parecía tener su lugar en la final asegurado. Sin embargo, el equipo de Caballito perdió en el penúltimo partido y luego igualó sin goles ante Acasusso. El Tomba, en cambio, le ganó 2 a 1 a Almirante Brown en una definición infartante, igualó a Ferro con 66 puntos en la cima y pasó a la final por tener mejor diferencia de gol.

En la Zona B, llegaban con chances tanto Tristán Suárez como Atlanta (estaba a dos puntos). El Bohemio debía ganar y esperar un transpié del Lechero, pero ambos equipos empataron y no se modificaron sus puestos en la tabla, por lo que el equipo de Ezeiza obtuvo la clasificación a la final.

Ambos equipos tienen diferentes expectativas ante esta final. Godoy Cruz intentará subir nuevamente a la categoría tras un año en la segunda categoría, ya que descendió exactamente el 15 de noviembre de 2025. En tanto, Tristán Suárez buscará estar en la máxima categoría por primera vez en su historia. Fudado en 1923 como Sportivo Suarense, se afilió a la AFA en 1963 , alternó casi 30 años en las últimas dos divisionales, ascendió a la B Metro en 1995 y desde 2021 juega en la Primera Nacional, la segunda categoría de nuestro fútbol.

ARRANCÓ EL REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO

Atlanta avanzó a la siguiente fase del Reducido gracias a la ventaja deportiva al igualar como local ante Estudiantes 1 a 1. Jorge Correa abrió el marcador para el equipo de Caseros y el Bohemio igualó con gol de Federico Álvarez. Ciudad de Bolívar eliminó a Temperlay al darle vuelta el partido 2-1. Gabriel Hauche puso el 1-0 para el Gasolero pero Elías Martínez y Federico Peralta le dieron la clasificación al equipo bolivarense. Colón también clasificó al eliminar a Midland 1-0 en Santa Fe con gol de Federico Rasmussen.

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