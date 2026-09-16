Gol de Mateo Pellegrino para el triunfo de Fiorentina ante Pisa por la Copa Italia

El delantero de paso por Estudiantes entre 2022 y 2023, sigue de racha con la camiseta de la escuadra de la ciudad de Florencia y en esta ocasión aportó el primer gol para que su equipo se imponga 3-0 al Pisa por Copa Italia. También en el conjunto “viola” fue titular Franco Mastantuono, que disputó 60’. En el otro encuentro de los dieciseisavos, Genoa se impuso 1-0 al Sudtirol. Así, quedaron definidos los octavos de final, donde Fiorentina enfrentará a Napoli y Genoa a se medirá con Inter.

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