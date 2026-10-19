Goleadas de Real Madrid y Real Sociedad en la continuidad de LaLiga

Un doblete de Kylian Mbappé y tantos de Arda Güller y Yan Diomande le dieron al victoria por goleada al Real Madrid sobre Sevilla en el Bernabéu. Manu Bueno marcó el tanto del honor para el equipo sevillano. Con 21 puntos, el Real Madrid quedó tercero a 6 puntos del Barça. En Málaga, Real Sociedad dio la nota al vencer al local por 5 a 2 para llegar a las 16 unidades y el quinto puesto. En Pamplona, Osasuna venció 2-0 a Racing de Santander y en Vigo, Celta se impuso 2-0 al Alavés.

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