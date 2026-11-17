La cuenta regresiva hacia la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras ya se vive con máxima intensidad en Estudiantes. En la previa del duelo decisivo, Leandro González Pirez reconoció que la expectativa crece minuto a minuto dentro del plantel y analizó tanto el presente futbolístico como el liderazgo institucional del club.

“Empieza a agarrarnos la ansiedad máxima. Pienso todo el tiempo en el partido, en cosas que pueden pasar y en lo que se viene. Esperamos poder darle una alegría a la gente. Estudiantes es un club muy resiliente, trabajar pensando en que algo bueno va a pasar. Hay mucha predisposición”, señaló el defensor central en declaraciones con DSports.

Consultado sobre las suspicacias previas y el peso de los arbitrajes en instancias definitorias, González Pirez le restó importancia a las especulaciones y pidió concentrarse en el rendimiento propio: “Es imposible no cometer un error; el error convive con nosotros todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces es más grande. Pero es algo cotidiano y continuo entre todos los jugadores del fútbol mundial. No nos fijamos en los árbitros que nos tocan, tratamos de enfocarnos en el partido y en nosotros mismos. Se hablan muchas cosas en las redes”.

En el plano futbolístico, el exjugador de River llenó de elogios a Guido Carrillo, a quien definió como una pieza determinante en el Pincha, aunque se permitió una broma sobre una de sus características: “Guido, por influencia en un equipo, tiene todas las cualidades para ser el mejor nueve del fútbol argentino. Gana de arriba, de abajo, la aguanta, es un referente para nosotros. Le falta más velocidad, ja”.

Asimismo, valoró también el aporte y la jerarquía de Marcos Rojo dentro del vestuario: “Marcos es un jugador importante, de la casa, tiene experiencia, jugó cosas muy trascendentales en su carrera. Encontramos una rueda de auxilio que cumple, que rinde, que sabemos que se pone la camiseta y juega. Es bienvenido por el bien común del equipo”.

Finalmente, González Pirez resaltó el rol clave de Juan Sebastián Verón en el día a día del plantel y su peso como conductor de la institución. “Verón es la leyenda de Estudiantes, la cabeza nuestra, el presidente y mandamás en todo sentido a la hora de pelear por nosotros, por un fútbol mejor y a la hora de tomar partido. Tenemos una muy buena relación de ida y vuelta con él”, sentenció.