González Pirez: “Tenemos un grupo de hombres, no somos menos que nadie”

Estudiantes consiguió su clasificación a la final de la Copa Libertadores y Leandro González Pirez fue uno de los protagonistas de los festejos. Tras el encuentro, el defensor destacó la entrega del plantel y dejó declaraciones sobre el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar la instancia decisiva del torneo continental.

“Tenemos un grupo de hombres, que tienen unos huevos bárbaros”, expresó González Pirez, quien resaltó la fortaleza del equipo para afrontar los momentos más exigentes de la competencia.

En esa misma línea, el defensor reafirmó la confianza del plantel y lanzó una frase contundente: “Tenemos unos huevos bárbaros, no somos menos que nadie”, en referencia al recorrido de Estudiantes hasta alcanzar la final.

“Este grupo da siempre la cara. Lo aguantamos con huevos, sacrificio y con amor”, sostuvo el futbolista, quien puso el acento en el compromiso de sus compañeros para sostener el resultado y conseguir la clasificación.

González Pirez también realizó un balance del rendimiento del Pincha durante el certamen y aseguró: “Quedó demostrado que a lo largo de la Copa Libertadores fuimos muy superiores”, al considerar que el equipo hizo méritos suficientes para llegar a la definición.

Por otra parte, analizó el desarrollo del encuentro y destacó el desempeño de Estudiantes durante los primeros 45 minutos. “El primer tiempo lo hicimos mejor que ellos”, afirmó.

Finalmente, el defensor dedicó unas palabras a los hinchas que acompañaron al equipo durante la semifinal y expresó su emoción por el respaldo recibido: “Nos llena el alma ver a la gente cantar”.