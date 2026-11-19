El titular de Rosario Central, Gonzalo Belloso, reavivó la polémica con Juan Sebastián Verón al repasar los últimos enfrentamientos deportivos e institucionales entre el conjunto rosarino y Estudiantes. En una entrevista concedida al canal de YouTube de su hijo Lolo, el dirigente canalla analizó el vínculo con su homólogo platense y cuestionó con dureza dos situaciones puntuales ocurridas en los encuentros de la temporada.

Antes de detallar sus críticas, Belloso aclaró que guarda admiración por la carrera futbolística de Verón y valoró su desempeño como presidente del Pincha. Incluso admitió que la comisión directiva auriazul tomó como modelo diversas políticas aplicadas en el club albirrojo para ejecutar transformaciones en la estructura interna del club rosarino. No obstante, marcó distancia respecto a determinadas conductas recientes: "Hubo dos ocasiones que para mí estuvieron mal", sentenció.

El primer reproche del presidente de Central apuntó al gesto del plantel de Estudiantes, cuyos futbolistas le dieron la espalda a los jugadores de Rosario Central en el famoso pasillo. Belloso, acerca de ello, señaló: "ponerse de espalda ante un equipo que podrían ser sus compañeros. Y ahí hablo del fútbol, al fútbol hay que respetarlo. Debería haber sido de otra manera, no corresponde".

La segunda objeción recayó sobre el comportamiento del propio Verón. El presidente canalla expresó: "invadir como invadió la cancha en la final. No vestido como corresponde aun presidente de un club, en un partido que no estaba terminado. Es una falta de respeto al fútbol, no a Central".