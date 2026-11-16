Gonzalo Belloso dio marcha atrás y seguirá al frente de Rosario Central

Gonzalo Belloso continuará al frente de Rosario Central por un nuevo período de cuatro años. Después de haber anunciado que no se presentaría a las elecciones presidenciales, el actual mandatario dio marcha atrás y encabezará la lista de la agrupación “Raza Canalla”, que quedó como única nómina presentada ante la comisión electoral. De esta manera, al no existir oposición, el oficialismo tiene asegurada su continuidad sin necesidad de acudir a las urnas.

La decisión representa un cambio respecto de lo comunicado el pasado 3 de noviembre, cuando Belloso había descartado su postulación por una situación familiar impostergable que requería su atención. Sin embargo, el respaldo recibido por parte de dirigentes, futbolistas e hinchas, que tuvo una de sus expresiones durante el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, terminó siendo un factor importante para su regreso a la lista.

La nómina oficialista mantiene a Carolina Cristinziano, Adrián Maglia y Ramiro Colabianchi como vicepresidentes. Además, Leonardo Arriaga ocupará el cargo de secretario general y Walter Bühler continuará como tesorero.

El proyecto de Belloso llega respaldado por varios logros deportivos e institucionales. Durante su gestión, Rosario Central consiguió la Copa de la Liga 2023, la Liga 2025 y la Supercopa Internacional. También obtuvo tres clasificaciones a la Copa Libertadores, para las ediciones de 2024, 2026 y 2027. A esos resultados se suman las obras de ampliación del estadio y la construcción de la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

En este contexto, Norberto Speciale, expresidente canalla salió a respaldar la postura de Bellos y contó sus sensaciones tras la confirmación: “Nunca tuve dudas de que iba a seguir”.

Por su parte, añadió: “Es lo mejor que pudo pasar, no sé si a Gonzalo, pero sí a Central. Los procesos de cuatro años de crecimiento sostenido como tuvimos desde que asumió esta comisión directiva es poco tiempo para estabilizar el club, para equilibrarlo y para seguir creciendo”.