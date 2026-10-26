Gracias a Mbappé, Real dejó sin invicto a Barça

Real Madrid reinició LaLiga al quedarse con el clásico en el Camp Nou. Gracias al instinto goleador de Kylian Mbappé, el conjunto madridista se impuso 2-1, le quitó el invicto al -hasta ayer- invencible Barça y le devolvió la incertidumbre al campeonato: ahora Barcelona (27), Atlético de Madrid (25) y Real Madrid (24) están separados por apenas tres puntos.

Real Madrid llegó a seis puntos de su eterno rival y mostró -con Jude Bellingham inspirado y Kyllian Mbappé que siempre está donde tiene que estar- respuestas en el escenario más exigente.

El equipo de Mourinho presionó en cada salida de balón y le hizo el partido incómodo al Barcelona. Sin embargo, el primero gol llegó más por fortuna que por intensidad: Diomandé envió un centro, Gerard Martín quiso despejar pero la pelota rebotó en Mbappé antes de convertirse en el 1-0 para la visita.

Barcelona pareció recuperado del impacto en el complemento y logró el empate por intermedio de Raphinha. Desde ahí fue otro partido, porque el equipo blaugrana sintió que podía quedarse con el partido pero debió convivir con el contragolpe del Real, que desperdició un par de chances por malas decisiones en el último pase.

Sin embargo, a tres minutos del final, Bellingham armó una gran jugada que prolongó Camavinga y Mbappé culminó para poner el 2-1 que le devolvió la emoción a LaLiga.

En otros resultados, Real Sociedad le ganó 2-1 a Levante y trepó al quinto lugar del torneo; Athletic de Bilbao goleó 4-0 a Getafe, mientras que Celta y Betis igualaron sin goles. La décima fecha se completará con el partido Sevilla-Osasuna, que comenzará a las 17.00 (hora argentina).